Una startup è a caccia di progetti contro l'odio online (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi Odia Paga vuole arruolare idee per sconfiggere la violenza in rete e favorire un clima positivo di socialità. Ecco come partecipare Chi Odia Paga, la piattaforma web che mette a disposizione gratuitamente una funzionalità per scoprire se si è vittime di un reato legato all'odio online (fonte: Chi Odia Paga)Chi Odia Paga, azienda legaltech che combatte l'odio online, lancia la terza edizione di "Una Buona Causa". Da oggi, 3 maggio, quindi, le associazioni possono candidare i loro progetti finalizzati a combattere l'odio online, tramite attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione. Con "odio online" si intendono problematiche di grande attualità come hate speech, revenge porn, cyber-stalking e cyberbullismo. Dopo il successo delle prime ...

