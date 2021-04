«Una donna promettente» è il film di cui più discuteremo quest’anno (Di venerdì 30 aprile 2021) Se pensate di avere davanti un film convenzionale vi sbagliate di grosso, perché Una donna promettente, la prima pellicola scritta e diretta da Emerald Fennell, la Camilla di The Crown che per questo lavoro si è portata a casa l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, è talmente spiazzante che potrebbe benissimo essere salutato il nuovo Gone Girl, uno dei film più dibattuti e «passaparoliati» dell’ultimo decennio. Dopo aver stregato la critica statunitense, che ci ha visto un manifesto legato a una vendetta del genere femminile dopo secoli di soprusi e denunce strozzate in gola, il film arriva (finalmente) in Italia in sala il 13 maggio, pronto a immergere lo spettatore in una storia che parte da una premessa forte, che può addirittura sembrare prevedibile, per poi prendere una strada completamente diversa e lasciare un po’ tutti di sasso. https://www.youtube.com/watch?v=K8BxDgykZnQ&t=32s Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Se pensate di avere davanti un film convenzionale vi sbagliate di grosso, perché Una donna promettente, la prima pellicola scritta e diretta da Emerald Fennell, la Camilla di The Crown che per questo lavoro si è portata a casa l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, è talmente spiazzante che potrebbe benissimo essere salutato il nuovo Gone Girl, uno dei film più dibattuti e «passaparoliati» dell’ultimo decennio. Dopo aver stregato la critica statunitense, che ci ha visto un manifesto legato a una vendetta del genere femminile dopo secoli di soprusi e denunce strozzate in gola, il film arriva (finalmente) in Italia in sala il 13 maggio, pronto a immergere lo spettatore in una storia che parte da una premessa forte, che può addirittura sembrare prevedibile, per poi prendere una strada completamente diversa e lasciare un po’ tutti di sasso. https://www.youtube.com/watch?v=K8BxDgykZnQ&t=32s

