Tunic | il provato della demo – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una piccola volpe alle prese con un’avventura in un’enorme mondo selvaggio: queste le premesse di, piccolo ma accattivante Zelda-like sviluppato da Andrew Shouldice.è un gioco che cattura al primo sguardo, impossibile negarlo. Questo piccolo Zelda-like creato da una sola persona, lo sviluppatore indipendente Andrew Shouldice, richiama così tanto l’opera di Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka che è difficile non innamorarsene: vuoi per il protagonista, una piccola volpe di cui non sappiamo nulla ma ispira simpatia fin da subito, oppure per l’atmosfera fiabesca che ammanta il gioco, o ancora per il suo stile delizioso, questa produzione passata quasi … Provati giochi PC WindowsRead More L'articolo, il– ...

Il mondo videoludico è uno splendido arcobaleno dalle sfumature differenti. Alcuni giocatori preferiscono le tonalità sgargianti, talvolta esagerate, altri preferiscono le nuance pastello, tenui e del ...Tunic, l'adorabile titolo indipendente per PC e Xbox, riceve una demo a tempo limitato su Steam, in occasione dell'evento LudoNarraCon.