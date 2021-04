Teatro | ' Incontro-Verso' | dieci attori in residenza artistica in pandemia per raccontare migrazioni 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - “, resilienza” è articolato in tre fasi che sono pure indagini sul nostro presente, uno sguardo impietoso e vigile sull'uomo e sul fenomeno delle: l'attività residenziale, la performance finale e il racconto. Il progetto è stato elaborato in momento difficile per il comparto teatrale ma senz'altro più doloroso e complesso è l'aumento dei flussi migratori e la conseguente, tragica, perdita di troppe vite umane. Tutto questo la Shakespeare Theatre Academy, accademia internazionale di, unica sede in Italia a Palermo (costituisce da molti anni un'importante realtà di riferimento nel panorama internazionale per la formazione attorale, accogliendo studenti provenienti da tutto il mondo), lo dipana in quel tempio della formazione e delle condivisioni ...