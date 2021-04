Suburbia Killer: tensione e colpi di scena nel nuovo thriller spagnolo di Netflix (Di venerdì 30 aprile 2021) Suburbia Killer Un nuovo mistero spagnolo tiene banco su Netflix. Oggi la piattaforma streaming ha rilasciato la prima stagione di Suburbia Killer, serie tv in otto puntate con protagonisti Mario Casas e Alexandra Jimenez. Fin dai primi minuti, la produzione, liberamente ispirata dal romanzo omonimo di Harlan Coben, assume infatti un’atmosfera cupa, che porta i telespettatori all’interno di un racconto dove non mancano colpi di scena carichi di alta tensione. Suburbia Killer: un thriller condito da tanti misteri Mateo Vidal (Mario Casas), studente di legge, trascorre una serata in discoteca in compagnia del fratello Isma (Jordi Coll), dove conosce una ragazza con ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021)Unmisterotiene banco su. Oggi la piattaforma streaming ha rilasciato la prima stagione di, serie tv in otto puntate con protagonisti Mario Casas e Alexandra Jimenez. Fin dai primi minuti, la produzione, liberamente ispirata dal romanzo omonimo di Harlan Coben, assume infatti un’atmosfera cupa, che porta i telespettatori all’interno di un racconto dove non mancanodicarichi di alta: uncondito da tanti misteri Mateo Vidal (Mario Casas), studente di legge, trascorre una serata in discoteca in compagnia del fratello Isma (Jordi Coll), dove conosce una ragazza con ...

Advertising

NetflixIT : Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace:… - schermonero : #RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guid… - dituttounpop : Su @NetflixIT è arrivata #SuburbiaKiller un thriller da cui sarà difficile stazzarsi dopo averlo iniziato... - Dorian221190 : RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace: il sonno… - HankHC91 : RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace: il sonno… -