Saint Laurent: un viaggio stilistico nella natura islandese (Di venerdì 30 aprile 2021) Life&People.it Per l'ultima sfilata Saint Laurent Inverno 2021, Anthony Vaccarello ha deciso di coglierci di sorpresa sotto ogni punto di vista: dalla collezione, alla location, fino all'elezione di una data fuori da quelle previste dalla fashion week. Ma partiamo con ordine, la sfilata è andata in scena con uno show digitale. "Where the silver wind blows": dove soffia il vento d'argento Un nome che rispecchia pienamente la scelta della location ovvero i ghiacciai dell'Islanda. Infatti il défilé si è svolto sulle coste nordiche ed è stato ripreso dalla talentuosissima Nathalie Canguilhem che è stata capace di produrre un fashion film mozzafiato. Dodici minuti di video che ci hanno tenuti incollati allo schermo senza mai annoiarci. La maestria di Nathalie si è vista maggiormente nei cambi di location fra un abito e l'altro resi da inquadrature ...

