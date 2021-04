PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in Cina: il potenziale del “nuovo” mercato per tutti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Con l'”apertura a occidente” della Cina sul fronte delle console, avvenuta già dalla scorsa generazione, si prospettano novità interessanti anche per gli utenti.. PS5 sta per arrivare in Cina ed è già un successo, Nintendo Switch ci è arrivata già da qualche mese con ottimi risultati e Xbox Series XS dovrebbe raggiungere il paese nelle prossime settimane: l’apertura del mercato cinese all’ambito console, iniziata già da qualche anno e con la scorsa generazione, è un evento da non sottovalutare, perché oltre a portare un bacino di utenti potenzialmente enorme comporta anche l’influsso di un ambiente di sviluppo che si sta … Notizie giochiRead More L'articolo PS5, Xbox Series XS e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Con l'”apertura a occidente” dellasul fronte delle, avvenuta già dalla scorsa generazione, si prospettano novità interessanti anche per gli utenti.. PS5 sta per arrivare ined è già un successo,ci è arrivata già da qualche mese con ottimi risultati eXS dovrebbe raggiungere il paese nelle prossime settimane: l’apertura delcinese all’ambito, iniziata già da qualche anno e con la scorsa generazione, è un evento da non sottovalutare, perché oltre a portare un bacino di utenti potenzialmente enorme comporta anche l’influsso di un ambiente di sviluppo che si sta … Notizie giochiRead More L'articolo PS5,XS e ...

Advertising

FloffyValy : Si inizia a combattere le vespe assassine!!!! ?????????? It Takes Two - Parte... - FloffyValy : Impariamo ad usare le nuove armi micidiali!! ?????? It Takes Two - Parte 7 ... - ItaliaPromo : Le #offerte di #ItaliaPromo il #1maggio GIOCHIAMO INSIEME #gaming #store #PROMO LINK> - IGNitalia : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è in super offerta per PS5 @IGNitalia - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Cuffie Gaming per PS4, PS5, Xbox One, PC, Switch con Luce LED,Cuffie da G… -