No, con il Pnrr non si farà la "rivoluzione verde" (Di venerdì 30 aprile 2021) No, con il Pnrr non si farà la"rivoluzione verde", come ha voluto definirla Draghi con un trionfalismo che non si addice al suo tono usuale. Diciamo piuttosto che nel piano approvato dal Parlamento c'è una sottile linea di verde che tuttavia, per esser riconosciuta come tale, ha bisogno vengano spiegate ufficialmente molte scelte fino ad ora lasciate nell'ambiguità perché frutto di decisioni prese in incontri non resi pubblici, primo fra tutti per il rilievo delle rispettive aziende, quello, il 13 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

