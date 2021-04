Morbidelli: 'Non riuscirò a lottare per il mondiale' (Di venerdì 30 aprile 2021) Franco Morbidelli è soddisfatto dopo le prime due sessioni di prove libere a Jerez. "La moto è andata bene oggi, il feeling è buono e dobbiamo migliorarlo ancora di più - dichiara il pilota della ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Francoè soddisfatto dopo le prime due sessioni di prove libere a Jerez. "La moto è andata bene oggi, il feeling è buono e dobbiamo migliorarlo ancora di più - dichiara il pilota della ...

antorendina : Franco Morbidelli sulla Yamaha: 'Non so se sto facendo la differenza, non posso dirlo perché non c’è nessun altro u… - infoitsalute : MotoGP, Franco Morbidelli: 'Buon inizio, ma non devo illudermi. Sono davanti a Jerez perché non ci sono lunghi rett… - PrincesParc : RT @gponedotcom: Morbidelli: “Con questa Yamaha non posso lottare per il Mondiale”: “Sono una mosca bianca, non c’è nessun altro pilota che… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Morbidelli: 'Non riuscirò a lottare per il mondiale' - Gazzetta_it : #MotoGP #Morbidelli: 'Non riuscirò a lottare per il mondiale' -