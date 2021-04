Advertising

_DAGOSPIA_ : METZELDER: ‘CONDIVIDEVO FANTASIE ESTREME, CHE INCLUDEVANO L'INDICIBILE’ -

Ultime Notizie dalla rete : metzelder condividevo

Da leggo.itCristoph, ex difensore della Nazionale tedesca, nonché di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, è stato condannato dal tribunale di Dusseldorf a dieci mesi di libertà vigilata per essersi ...'In queste chatfantasie estreme, che includevano l'indicibile' ha detto l'ex giocatore ...vivere con questa colpa come parte della società per il resto della mia vita' ha dettoL’ex difensore del Real Madrid e del Borussia Dortmund, Christoph Metzelder, 40 anni, è stato condannato a dieci mesi di libertà vigilata dal tribunale di Duesseldorf per possesso e diffusione di mate ...Cristoph Metzelder, ex difensore della Nazionale tedesca, nonché di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, è stato condannato dal tribunale di Dusseldorf a dieci mesi ...