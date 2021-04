L’Osteria di Valenti di Marco Maffeis | dalla carne ai migliori piatti locali e regionali

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Da sempre in via Guglielmo d’Alzano 4 a Bergamo: un locale storico degli anni ’70, nato come macelleria e poi trasformato in Osteriafamiglia. Oggidista però vivendo una nuova giovinezza sotto la direzione di, direttore, ristoratore e sommelier, che da tre anni ha dato la sua impronta mantenendo la specializzazione sullae affiancandola con prodotti tipici del territorio lombardo, con un occhio particolare al Km 0. Oltre alle famose carni alla griglia, ora, si possono trovare altre tipologie diaccompagnati da salse e contorni di polenta; importanti selezioni di formaggi, pasta fresca artigianale di produzione locale, torte e dolci fatti in casa....