Li | Bernaudo | dichiarazioni stravaganti di Bertolaso

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Roma non ha bisogno ne’ di ganasce ne’ di ulteriori autovelox, e prima di chiudere il Centro storico (peraltro gia’ chiuso per la stragrande maggioranza dei romani) si deve risolvere il problema del trasporto pubblico.” “Roma ha urgenza di una vera rivoluzione amministrativa, che non e’ quella proposta dallediche leggiamo basiti sui giornali. A Roma la rivoluzione che serve e’ una sola: chiudere i contratti di servizio con Atac e Ama, eliminare gli innumerevoli centri di costo inutili e fare le gare per la gestione di tutti i servizi pubblici.” “Seha finalmente sciolto la riserva lo dica chiaramente, noi siamo pronti a confrontarci sul programma, ma con i dossier di Roma in mano. Il nostro centro studi e’ al lavoro da mesi, del resto al momento io sono l’unico ...