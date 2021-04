Laura Torrisi ricoverata in ospedale: le condizioni di salute dell’attrice (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo ha dichiarato l’attrice stessa attraverso un post Instagram che risale a queste ultimissime ore: Laura Torrisi è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Mesi fa, nel periodo delle Festività di dicembre, la Torrisi si era già mostrata in ospedale nelle ore successive ad un intervento a cui si era sottoposta parlando di una nuova tappa della sua battaglia contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero, una lotta che combatte da anni. Ora un nuovo ricovero. Laura Torrisi ricoverata in ospedale “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua“, scrive così sul suo profilo di Instagram la nota attrice italiana Laura Torrisi mostrandosi nuovamente dal letto di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo ha dichiarato l’attrice stessa attraverso un post Instagram che risale a queste ultimissime ore:è stata nuovamentein. Mesi fa, nel periodo delle Festività di dicembre, lasi era già mostrata innelle ore successive ad un intervento a cui si era sottoposta parlando di una nuova tappa della sua battaglia contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero, una lotta che combatte da anni. Ora un nuovo ricovero.in“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua“, scrive così sul suo profilo di Instagram la nota attrice italianamostrandosi nuovamente dal letto di ...

Advertising

zazoomblog : Laura Torrisi: “Pensavo di aver chiuso un ciclo ed invece..” l’attrice di nuovo in ospedale - #Laura #Torrisi: #“Pe… - Magic__Max : RT @Noctis96r: #Amici20 e anche questa volta il talento viene sotterrato per elogiare le meteore... ma una giuria di qualità con Annalisa (… - Giulio25309140 : RT @Noctis96r: #Amici20 e anche questa volta il talento viene sotterrato per elogiare le meteore... ma una giuria di qualità con Annalisa (… - all_karm : RT @Noctis96r: #Amici20 e anche questa volta il talento viene sotterrato per elogiare le meteore... ma una giuria di qualità con Annalisa (… - GG_VIP_xoxo : RT @Noctis96r: #Amici20 e anche questa volta il talento viene sotterrato per elogiare le meteore... ma una giuria di qualità con Annalisa (… -