La matematica della gerbera

(Di venerdì 30 aprile 2021) Studiare l’architettura delle specie vegetali, e in particolare delle infiorescenze, per risalire alle formule matematiche che ne regolano lo sviluppo: lo ha fatto (pubblicando su Pnas i risultati) un team di ricercatori tra l’università di Helsinki e quella di Calgary, in Canada, che si è occupato in particolare, rinomata per i suoi fiori dai colori accesi, servendosi di diverse tecniche di microscopia e modelli virtuali. Vista così come la vediamo in questo filmato la fillotassi, cioè la distribuzione di organi come fiori e petali sul loro supporto, è ancor più affascinante, oltre a offrire una prospettiva molto interessante per gli studiosi, che individuano nei pattern del fiore sequenze ricorrenti nel mondo naturale, come per esempio i numeri di Fibonacci. Guardare unadal vivo non sarà più la stessa ...