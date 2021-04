Inter, con Lautaro in uscita servono rinforzi per il reparto offensivo: ecco Luka Jovic (Di venerdì 30 aprile 2021) Luka Jovic ha deciso di lasciare il Real Madrid nella scorsa sessione di mercato invernale. L’attaccante serbo aveva bisogno di minuti in più per mettere in mostra il suo talento, che i blancos non erano in grado di assicurargli. Ebbene il suo ritorno all’Eintracht di Francoforte è iniziato sicuramente in modo positivo, anche se il professionista L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)ha deciso di lasciare il Real Madrid nella scorsa sessione di mercato invernale. L’attaccante serbo aveva bisogno di minuti in più per mettere in mostra il suo talento, che i blancos non erano in grado di assicurargli. Ebbene il suo ritorno all’Eintracht di Francoforte è iniziato sicuramente in modo positivo, anche se il professionista L'articolo

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO 'La partita che vorrei rigiocare è quella del mio debutto con l'Inter, così avrei la possibilità di… - capuanogio : L'economista Sottoriva alla #gds: #Zhang ha trovato una soluzione per dare ossigeno alle casse dell'#Inter e il peg… - capuanogio : ?? Steven #Zhang atteso a Milano domani dopo mesi di assenza. In dirittura l'accordo con Bain Capital per un presti… - brichiel : Parere personale :nel 2006 se non ci fosse stato Elkann avremmo avuto Tronchetti e Moratti in galera per truffa agg… - puigisismo : Ma con le maglie dell’Inter vai direttamente all’inps? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter con Conte, Pioli, Fonseca & C: 7 panchine "incerte" ...che ingenuo non è e che sa benissimo quanto i suoi dirigenti siano ormai vicinissimi a chiudere con Sarri - a farsi da parte. Una certa incertezza regna quasi dappertutto, comunque. Persino all'Inter ...

Inter - Sampdoria: chiesto l'anticipo alle ore 15 per motivi di ordine pubblico ...dell'Inter : ormai è soltanto una questione di tempo. I nerazzurri possono laurearsi campione d'Italia per la 19esima volta nella loro storia già domenica, se l'Atalanta non dovesse uscire con i tre ...

Inter, l’economista Sottoriva: «Con i soldi di Bain, il debito non sale» Calcio News 24 L'economista Sottoriva: 'Inter, con…" «I rischi sono che, qualora Suning non dovesse riuscire a rispettare gli accordi e le scadenze prestabilite, Bain potrebbe essere costretta a rientrare del proprio credito attraverso l’esercizio del p ...

Il Manchester City tenta Lukaku: la risposta dell'Inter a Guardiola Dalla Premier League era quasi scappato, stanco delle tante critiche ricevute e voglioso di rinascere in un campionato che seguiva da sempre come la Serie A. A contenderselo, ...

...che ingenuo non è e che sa benissimo quanto i suoi dirigenti siano ormai vicinissimi a chiudereSarri - a farsi da parte. Una certa incertezza regna quasi dappertutto, comunque. Persino all'......dell': ormai è soltanto una questione di tempo. I nerazzurri possono laurearsi campione d'Italia per la 19esima volta nella loro storia già domenica, se l'Atalanta non dovesse uscirei tre ...«I rischi sono che, qualora Suning non dovesse riuscire a rispettare gli accordi e le scadenze prestabilite, Bain potrebbe essere costretta a rientrare del proprio credito attraverso l’esercizio del p ...Dalla Premier League era quasi scappato, stanco delle tante critiche ricevute e voglioso di rinascere in un campionato che seguiva da sempre come la Serie A. A contenderselo, ...