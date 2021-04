Il ritorno di Zhang ad Appiano e la ritrovata normalità dell' Inter verso lo scudetto

Advertising

MatteoBarzaghi : Il ritorno di Steven Zhang a Milano @SkySport #zhang - Gazzetta_it : VIDEO Il ritorno di #StevenZhang ad Appiano e la ritrovata normalità dell' #Inter verso lo scudetto - InterClubIndia : RT @fcin1908it: FCIN1908 / Inter, Zhang arriva alla Pinetina: incontro con Conte, dirigenti e squadra - InterClubIndia : RT @InterCM16: GDS- Le direttive di mercato di Zhang (@AndreCoppo8694) - InterCM16 : RT @InterCM16: GDS- Le direttive di mercato di Zhang (@AndreCoppo8694) -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Zhang

Dopo 7 mesi Stevenè tornato ad Appiano Gentile: tutte le anime dell'Inter si sono riunite questa mattina e ora insieme guarda dritti verso il 19esimo tricolore del club. Il punto a cura di Filippo ConticelloJuve, l eccezione che conferma la regola Raramente ildi fiamma dà gli effetti sperati. In ... Serie A Inter: c è Stevenad Appiano Gentile 12 MINUTI FA Milan, ritorni fallimentari Molto ...Inter Zhang, il presidente neroazzurro ha incontrato la squadra alla Pinetina e ha caricato i giocatori in vista del match di Crotone ...Dopo 7 mesi Steven Zhang è tornato ad Appiano Gentile: tutte le anime dell'Inter si sono riunite questa mattina e ora insieme guarda dritti verso il ...