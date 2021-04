Giulia Salemi svela chi sono le sue migliori amiche e parla di Pierpaolo | ' Questo è il più bel momento della mia vita'

Advertising

MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - StraNotizie : Giulia Salemi: “Dopo anni difficili ho trovato la felicità, Pierpaolo Pretelli mi comprende” - nature2324a : RT @MediasetPlay: #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up... e ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Insomma neanche l'arrivo in Honduras di Ignazio Moser e la presenza in studio die Cecilia Rodriguez sono riusciti a risollevare l'audience del reality. Numeri che di certo non ...è il personaggio del momento. Dopo il Grande Fratello Vip , l'italo persiana si sta facendo spazio nel mondo della televisione, facendo la giusta gavetta senza sovraesposizione di sorta ...Altro che prossimi alla rottura! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si mostrano infatti più uniti che mai. La coppia, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, continua ad incantare i fan.Giulia Salemi, nota influencer ed ex gieffina, ha mandato in tilt i social a causa di un messaggio contro Pierpaolo Pretelli. La ragazza, in queste ultime L'influencer ha mandato in subbuglio i social ...