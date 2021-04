Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Garante della privacy si è espresso con parere contrario alla cancellazione degli articoli dall’archivio online di un quotidiano. Il provvedimento a seguito di una vicenda legata ad un cittadino che chiedeva di cancellare i propri dati personali da un articolo risalente al 1998. Gli articoli pubblicati sui quotidiani online non vanno cancellati, questa la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021) Ildellasi è espresso con parere contrario alladeglidall’di un quotidiano. Il provvedimento a seguito di una vicenda legata ad un cittadino che chiedeva di cancellare i propri dati personali da un articolo risalente al 1998. Glipubblicati suinon vanno cancellati, questa la L'articolo proviene da Consumatore.com.

