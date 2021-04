Coronavirus | 49enne ricoverato da un anno | è il paziente con ' Long Covid' più duraturo del Regno Unito

(Di venerdì 30 aprile 2021) E' in ospedale da una causa delJason Kelk , un insegnante di informaticadi Leeds, considerato il' piùdel. Nell'aprile 2020, è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 49enne

TGCOM

E' in ospedale da un anno a causa delJason Kelk , un insegnante di informaticadi Leeds, considerato il paziente 'Long Covid' più duraturo del Regno Unito . Nell'aprile 2020, è stato ricoverato d'urgenza per un'......] Navigazione articoli Green Logistics Valley: Magni (Cgil) "il Comune di Genova si confronti sul futuro della Val Polcevera" 'Stazioni sicure', la Polfer arresta a Genova Principe unper aver ...Ora sta meglio, ma fa ancora i conti con i danni causati dalla malattia: è incapace di camminare da solo. Inoltre, una gastroparesi gli provoca continui attacchi di vomito ...Protagonista una donna di 49 anni arrestata per estorsione, alla quale è stato anche imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa ...