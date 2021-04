Coppia italiana bloccata in India con la bimba appena adottata: la donna è positiva al Covid. “Aiutateci, qui bruciano i cadaveri in strada” (Di venerdì 30 aprile 2021) Partiti per un’adozione internazionale 15 giorni fa, adesso si trovano bloccati in India, il Paese con una delle più gravi crisi sanitarie al mondo, con la donna che è anche risultata positiva al Covid. Simonetta Filippini ed Enzo Galli, originari di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, chiedono aiuto dalle colonne de La Nazione che oggi ha raccontato la loro disavventura. La donna, al momento, è stata portata prima in ospedale e poi in un Covid hotel, mentre il marito è in albergo con la bimba, 2 anni, avuta in adozione: “L’ambasciata ci aiuti. Qui bruciano i cadaveri in strada, fuori c’è odore di morte”, ha detto il marito al giornale. Secondo quanto si legge, l’iter di adozione si è svolto abbastanza velocemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Partiti per un’adozione internazionale 15 giorni fa, adesso si trovano bloccati in, il Paese con una delle più gravi crisi sanitarie al mondo, con lache è anche risultataal. Simonetta Filippini ed Enzo Galli, originari di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, chiedono aiuto dalle colonne de La Nazione che oggi ha raccontato la loro disavventura. La, al momento, è stata portata prima in ospedale e poi in unhotel, mentre il marito è in albergo con la, 2 anni, avuta in adozione: “L’ambasciata ci aiuti. Quiin, fuori c’è odore di morte”, ha detto il marito al giornale. Secondo quanto si legge, l’iter di adozione si è svolto abbastanza velocemente ...

