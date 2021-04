Cava sul Magnodeno: il verdetto definitivo a metà maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Lecco, 30 aprile 2021 " Il verdetto sulla sorte del Magnodeno verrà emesso il 14 maggio. Questa mattina si è svolta la terza riunione della Conferenza di servizi dove i rappresentanti di vari enti ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Lecco, 30 aprile 2021 " Ilsulla sorte delverrà emesso il 14. Questa mattina si è svolta la terza riunione della Conferenza di servizi dove i rappresentanti di vari enti ...

Advertising

TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Vietri sul Mare - Coda A3 napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare per traffico intenso... - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni - Coda A3 napoli-Salerno Coda in uscita a Cava de' Tirreni provenendo da Salerno per traffico intenso sul... - Marti64856023 : @adorablecamp @fba9415 @CLARA21619584 È inutile che chiedi la sua età per “vincere” un discorso. Sul modern e hip h… - positanonews : Cava de’ Tirreni/Vietri sul Mare: Avvocatella ancora chiusa, Italo Cirielli presenterà una interrogazione consiliar… - positanonews : #Copertina #Cronaca #Viabilità Cava de’ Tirreni/Vietri sul Mare: Avvocatella ancora chiusa, Italo Cirielli presente… -