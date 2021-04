Caso tamponi: oggi la sentenza della Corte d’Appello per Lotito (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuovo capitolo in arrivo nel Caso Lazio-tamponi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella mattinata di oggi il club biancoceleste e la Procura federale esporranno le ragioni dei rispettivi ricorsi dopo la sentenza del Tribunale federale. Quest’ultimo condannava a sette mesi di inibizione il presidente della Lazio Claudio Lotito, e a 12 mesi i medici L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Nuovo capitolo in arrivo nelLazio-. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella mattinata diil club biancoceleste e la Procura federale esporranno le ragioni dei rispettivi ricorsi dopo ladel Tribunale federale. Quest’ultimo condannava a sette mesi di inibizione il presidenteLazio Claudio, e a 12 mesi i medici L'articolo

