Apple: problemi in vista con l'antitrust europea? (Di venerdì 30 aprile 2021) A quanto pare, stando al Financial Times, che ha diffuso l'informazione in anteprima, Apple dovrà affrontare le accuse formali dell'antitrust europea, che arrivano in seguito alle indagini condotte dopo che la nota compagnia svedese Spotify, un vero e proprio gigante nel campo dello streaming musicale, aveva denunciato l'azienda di Cupertino per aver limitato l'accesso ai servizi di streaming musicale dei rivali (a vantaggio del suo servizio proprietario Apple Music) ed imposto una royalty pari al 30% agli sviluppatori di applicazioni per App Store. Spotify non è l'unica ad aver mosso simili accuse ad Apple, dato che anche altre compagnie piuttosto importanti, come Rakuten ed Epic Games, hanno considerato l'ammontare della royalty, soprannominata "Apple Tax", eccessiva, dato che il ...

