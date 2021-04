“A seguire Salvini ci giochiamo l’estate” | Letta all’attacco del Capitano “Dire liberi tutti è irresponsabile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Il messaggio che è stato dato, sbagliato, sul coprifuoco è che la questione sia un’ora più o un’ora meno.non ha parlato del piano dei 221 miliardi di euro che saranno essenziali per il futuro, ha parlato delle 23 invece che delle 22. È un errore profondo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricointervistato da Massimo Giannini a “30 Minuti al Massimo”. “Aci”: Enricodel. “” Per“l’uscita dalla pandemia è l’obiettivo, se sbagliamo adeso, se il week end del primo maggio e i prossimi giorni saranno gestiti irresponsabilmente, saremo ...

... Legapremier Romagna). L'assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, ha ... Al'assessore a Scuola e servizi educativi, Angela Garattoni, ha presentato l'integrazione ...... facendole, perlomeno, con le dimissioni dall'incarico di sottosegretario, suggerite anche dal suo stesso partito. Ma Matteoè di tutt'altro avviso e commenta in questi termini la ...Il segretario del Pd Letta contro di Salvini: "Non ha parlato del piano dei 221 miliardi di euro che saranno essenziali per il futuro, ha parlato delle 23 invece che delle 22. È un errore profondo" ...È stata una settimana ricca di battaglie politiche e parlamentari, e gli ultimi sondaggi politici elettorali raccontano alla perfezione quanto accaduto. Il motivo è che rappresenta appunto una media d ...