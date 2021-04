1° maggio | Giani riduce le chiusure | stop supermercati di pomeriggio | salvi negozi e Fiera

Advertising

ilGiunco : Aperture 1 maggio, sindacati contro Giani annunciano lo sciopero: «Atteggiamento vergognoso»… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Primo maggio, Giani chiude supermercati e outlet ma solo al pomeriggio. Chi può restare aperto - Marilenapas : RT @repubblica: Primo maggio, Giani chiude supermercati e outlet ma solo al pomeriggio. Chi può restare aperto - repubblica : Primo maggio, Giani chiude supermercati e outlet ma solo al pomeriggio. Chi può restare aperto - 3ctamponati : La vergogna della Toscana nella gestione dei vaccini é indicibile e non solo per prenotare un esame di sangue di co… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Giani

Il 1le grandi strutture di vendita - supermercati, ipermercati e centri commerciali - rimarranno ... Il presidente della Toscana Eugenioha firmato l'ordinanza sulle chiusure grande ...' Per questo " continua Biliotti " il Primodovrebbe essere onorato da tutti i lavoratori. ... Il comportamento avuto dal presidente, che prima si è pronunciato a favore delle chiusure, ...Da Pablo Neruda a Gianni Rodari, in occasione del Primo Maggio ecco le poesie e i versi d'autore che celebrano il lavoro e i lavoratori ...Si potrà andare in spiaggia: gli stabilimenti balneari riapriranno a metà maggio (ma il governo non ha fissato una data specifica, ad esempio il Lazio apre la stagione il primo del mese). Insomma, dop ...