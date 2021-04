Vaccini , lunghe code fuori dall’hub di Brescia per problemi informatici. La direttrice sociosanitaria: “Ci testiamo per arrivare a 6000 dosi al giorno” (Di giovedì 29 aprile 2021) fuori dal Brixia Forum di Brescia, diventato hub vaccinale nella campagna contro il Covid, si sono formate lunghe code nella mattina di giovedì 29 aprile. La colpa è di alcuni problemi informatici che hanno rallentato le procedure del primo massiccio V-Day nell’hub. La vaccinazione era infatti aperta a tutti gli over 60, 70 e 80, oltre che agli estremamente vulnerabili e ai disabili gravi. Annamaria Indelicato, direttrice sociosanitaria Spedali civili di Brescia, spiega come siano stati giorni importanti per l’hub: “Ci stiamo testando arrivando fino a 6.000 somministrazioni al giorno”. I problemi, dicono dall’Asst, si sono poi risolti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021)dal Brixia Forum di, diventato hub vaccinale nella campagna contro il Covid, si sono formatenella mattina di giovedì 29 aprile. La colpa è di alcuniche hanno rallentato le procedure del primo massiccio V-Day nell’hub. La vaccinazione era infatti aperta a tutti gli over 60, 70 e 80, oltre che agli estremamente vulnerabili e ai disabili gravi. Annamaria Indelicato,Spedali civili di, spiega come siano stati giorni importanti per l’hub: “Ci stiamo testando arrivando fino a 6.000 somministrazioni al”. I, dicono dall’Asst, si sono poi risolti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Vaccini , lunghe code fuori dall’hub di Brescia per problemi informatici. La direttrice sociosanitaria: “Ci testiam… - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Covid, a Lamezia 57 nuovi casi. Lunghe attese e assembramenti per i vaccini #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Covid, a Lamezia 57 nuovi casi. Lunghe attese e assembramenti per i vaccini #calabrianotizie #newscalabria - NotaioDAMBROSIO : ATTENZIONE: NOTAIO VACCINATO! Open Day del vaccino! Dopo lunghe attese, moduli da riempire, abbiamo raggiunto l'obi… - gazzettamantova : Vaccini, in coda per ore. Al Grana arena di Mantova ancora caos Anche mercoledì 28 aprile lunghe attese per riceve… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lunghe Palermo, caos contagi e vaccini/ Asp: 'Restrizioni non efficaci per controllo virus' ... alcune testate locali parlano infatti di "caos vaccini" . Caso Covid, perché Speranza cambiò ... col risultato di lunghe attese prima dell'inoculazione. "Si tratta di una sfida molto dura quando si ...

Pescina, inaugurato il nuovo centro per le vaccinazioni Covid19 ... come prenotarsi con un SMS VACCINI COVID 19 ABRUZZO Vaccini via Ficara: ancora ritardi e lunghe file al freddo DILLO AL CAPOLUOGO Vaccini Covid, fragili senza esenzione: 'Una doppia beffa'

Vaccini, lunghe code all'esterno del nuovo hub in Bicocca a Milano - Italia Agenzia ANSA Busto, lunga coda sotto la pioggia all’hub vaccinale di MalpensaFiere BUSTO ARSIZIO - In coda sotto la pioggia all'hub vaccinale di MalpensaFiere. Accelera la campagna vaccinale in tutta la Lombardia e anche in provincia di Varese. Dove gli hub hanno da qualche giorno p ...

Persino il Brasile massacrato dal virus non vuole Sputnik Per l'Agenzia regolatoria del paese i dati sul vaccino russo sono incompleti: alla base della scelta ci sono motivazioni legate alla trasparenza ma anche alla produzione e alla qualità del farmaco, ch ...

... alcune testate locali parlano infatti di "caos" . Caso Covid, perché Speranza cambiò ... col risultato diattese prima dell'inoculazione. "Si tratta di una sfida molto dura quando si ...... come prenotarsi con un SMSCOVID 19 ABRUZZOvia Ficara: ancora ritardi efile al freddo DILLO AL CAPOLUOGOCovid, fragili senza esenzione: 'Una doppia beffa'BUSTO ARSIZIO - In coda sotto la pioggia all'hub vaccinale di MalpensaFiere. Accelera la campagna vaccinale in tutta la Lombardia e anche in provincia di Varese. Dove gli hub hanno da qualche giorno p ...Per l'Agenzia regolatoria del paese i dati sul vaccino russo sono incompleti: alla base della scelta ci sono motivazioni legate alla trasparenza ma anche alla produzione e alla qualità del farmaco, ch ...