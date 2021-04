UEFA, venerdì boicottaggio sui social: lo scopo della protesta (Di giovedì 29 aprile 2021) La UEFA annuncia il boicottaggio sui social media per mostrare solidarietà contro gli abusi online. Il comunicato venerdì la UEFA prenderà parte al boicottagio dei social unendosi alla Premier League e alla Federcalcio inglese. Ecco il comunicato e le parole di Ceferin. COMUNICATO – «La UEFA ha annunciato che si unirà a una coalizione di stakeholder del calcio inglese, tra cui la Federcalcio e la Premier League, prendendo parte al loro boicottaggio sui social media. La UEFA rimarrà in silenzio su tutte le sue piattaforme questo fine settimana, a partire dalle 15:00 BST (16:00 CEST) di venerdì. Lo scopo del boicottaggio online è mostrare solidarietà nella lotta contro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Laannuncia ilsuimedia per mostrare solidarietà contro gli abusi online. Il comunicatolaprenderà parte al boicottagio deiunendosi alla Premier League e alla Federcalcio inglese. Ecco il comunicato e le parole di Ceferin. COMUNICATO – «Laha annunciato che si unirà a una coalizione di stakeholder del calcio inglese, tra cui la Federcalcio e la Premier League, prendendo parte al lorosuimedia. Larimarrà in silenzio su tutte le sue piattaforme questo fine settimana, a partire dalle 15:00 BST (16:00 CEST) di. Lodelonline è mostrare solidarietà nella lotta contro ...

