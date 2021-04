Thiago Pinto | “Si gioca su 180 minuti | abbiamo la nostra strategia”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il ds della Roma,, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso prima della semifinale di Old Trafford con il Manchester United. Queste le parole del portoghese: “La partita è molto importante, per la Roma e per il calcio italiano. Siamo concentrati, ma ci sono due partite: oggi è importante fare bene, ma ricordando che ci sarà il ritorno a Roma tra una settimana. Le due squadreno bene. Il Manchester è il secondo miglior attacco della Premier, hannotori forti, ma noilae insieme troveremo un buon risultato”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sirmacs : Thiago Pinto parla italiano meglio di molti dei nostri politici. - calciomercatoit : ?? #Roma, sempre più caldo il nome di #Sarri per la panchina: possibile incontro decisivo, le ultime ?? #CMITmercato… - laurarscigliano : @thiago_c_pinto Fato - SaverioTolomeo : @roberto_ratta @VPanatta Thiago Pinto per conto di chi parlava? Il progetto è stato ampiamente spiegato dal General Manager -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Pinto

Giallorossi.net

Calciomercato Roma, giallorossi avanti tutta su Sarri: nelle prossime ore incontro decisivo per il tecnico toscano Finale di stagione in casa Roma con i giallorossi ormai concentrati solo sull'Europa ...... Nícolas;Cionek, Giuseppe Loiacono (dal 31' st Dimitrios Stavropoulos), Enrico Delprato, ... A centrocampo Dele Rossi in cabina di regia con Libutti e Zampano sulle corsie esterne mentre ...Calciomercato Roma, giallorossi avanti tutta su Sarri: nelle prossime ore incontro decisivo per il tecnico toscano ...E' Caio Pumputis il primo a brindare ai Giochi nella notte di Rio. Ai trials scende 1'58"53 (tempo richiesto 1'59"67) nei 200 misti che Thiago Pereira aveva portato nel 2009 a 1'55"55 con body. Decisi ...