Suarez ammette | “Non riesco a immaginare Messi fuori dal Barcellona”

Ultime Notizie dalla rete : Suarez ammette

... però, in un secondo momento il presidente della Juventusdi avere ricevuto la mail di ... Tale parere costituisce prova secondo me del fatto che il 14 settembre era già chiaro chenon ......proposta contrattuale per, Agnelli risponde: "Non ricordo la mail, tuttavia non mi occupo delle condizioni contrattuali". Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere, fa un controllo e...La Procura di Perugia ha ricevuto diverse chat Whatsapp di alcuni dirigenti della Juventus, tra cui Fabio Paratici, inerenti al caso Suarez.Il presidente della Juventus Agnelli afferma di essere venuto a sapere dai giornali dell'esame di italiano sostenuto dal calciatore uruguaiano ...