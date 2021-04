Stati Uniti, Biden al Congresso: stretta su armi, riforma della polizia e tasse ai ricchi (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe Biden ha fatto il suo primo intervento al Congresso da presidente. Il 78enne ha esortato democratici e repubblicani a approvare il suo piano di rilancio degli Stati Uniti. WASHINGTON – Per la prima volta da quando è presidente, Joe Biden ha parlato al Congresso. Davanti a Camera e Senato riUniti in seduta plenaria, il neo-inquilino della Casa Bianca ha fatto il suo primo discorso. Alle sue spalle, due donne: la speaker Nancy Pelosi e la vice Kamala Harris. Il futuro dell’America secondo Biden “Ho ereditato un Paese in crisi, ora l’America è di nuovo in cammino“, ha esultato Joe Biden. “Il futuro dell’America è nelle nostre mani“, ha proseguito l’ex vice di Obama, esortando il Congresso a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Joeha fatto il suo primo intervento alda presidente. Il 78enne ha esortato democratici e repubblicani a approvare il suo piano di rilancio degli. WASHINGTON – Per la prima volta da quando è presidente, Joeha parlato al. Davanti a Camera e Senato riin seduta plenaria, il neo-inquilinoCasa Bianca ha fatto il suo primo discorso. Alle sue spalle, due donne: la speaker Nancy Pelosi e la vice Kamala Harris. Il futuro dell’America secondo“Ho ereditato un Paese in crisi, ora l’America è di nuovo in cammino“, ha esultato Joe. “Il futuro dell’America è nelle nostre mani“, ha proseguito l’ex vice di Obama, esortando ila ...

