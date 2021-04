Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta: quali sono i requisiti e dove presentare domanda (Di giovedì 29 aprile 2021) Con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità del Reddito d'emergenza 2021 ( marzo, aprile e maggio ). Si allentano i requisiti di accesso: cresce la... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 aprile 2021) Con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità deld'( marzo, aprile e maggio ). Si allentano idi accesso: cresce la...

