Qualche consiglio di lettura tra giovani eroine | detective argentini e… ‘il krondo’

Lontano da casa, di Enrico Pandiani (Salani Editore) è, dal mio punto di vista, uno dei migliori romanzi scritti dall'autore piemontese. La capacità di far vivere nella testa dei lettori le personalità dei suoi personaggi attraverso descrizioni vivide, mai pomposamente onniscienti o infarcite di essenze morali, permette alla storia di procedere visiva e liscia, nel sali e scendi costruito magistralmente, anche nelle pause del quotidiano che agli attori coinvolti nella storia non vengono negate. Jasmina – ennesima eroina femminile in un libro di Pandiani che mostra grande coraggio in una scelta del genere –, giovane di origine iraniana che insegna l'italiano agli immigrati, torna a casa e trova dei poliziotti: un uomo è stato rinvenuto, nudo e morto, ai giardinetti e lei, quell'uomo, lo conosce. Pandora Magrelli, l'ispettore che le chiede di collaborare, è molto diversa da Jasmina, ma ...

