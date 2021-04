Positivi 23 passeggeri sbarcati a Fiumicino. Provenivano dall'India (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - "Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all'Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati Positivi ai tamponi (percentuale Positivi a bordo 9%). Sono risultati Positivi anche due componenti dell'equipaggio". Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei Positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - "Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all'Aeroporto diil volo provenientecon a bordo 213e 10 componenti dell'equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultatiai tamponi (percentualea bordo 9%). Sono risultatianche due componenti dell'equipaggio". Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti deisono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le ...

