Pomeriggio 5, Barbara D’Urso litigio terribile su Canale 5: “Fai solo trash” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lite furiosa a Pomeriggio Cinque: un ospite accusa Barbara D’Urso in diretta di voler fare solo trash. Ai fan piace la risposta della conduttrice. Oggi nel corso del contenitore pomeridiano… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Lite furiosa aCinque: un ospite accusain diretta di voler fare. Ai fan piace la risposta della conduttrice. Oggi nel corso del contenitore pomeridiano… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : “No tu vuoi solo trash”. Pomeriggio Cinque l’ospite va fuori di sé in piena diretta e ‘sbrocca’ a Barbara D’Urso -… - ildongoli : @LaGuglie71 @Armaduc4 Buon pranzo e buon pomeriggio Barbara ???????????? - ChiaroLeo : Se non da ate mano anticristo, x??????col??le menti, non sarebbero insidiare, mediaset partecipe durso NEGA REPLICA, LU… - Taemyhappiness_ : Buongiornooo??, vi devo raccontare il sogno che ho fatto sta notteee Praticamente ho sognato che Barbara D'urso ha… - OptiMagazine : #DomenicaLive e #Pomeriggio5 chiudono in anticipo? Barbara D'Urso assente nei nuovi palinsesti - Dopo questa annata… -