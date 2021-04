Nuova maglia Napoli: EA7 Armani vicinissimo all’accordo (Di giovedì 29 aprile 2021) Giorgio Armani col marchio EA7 produrrà la Nuova maglia del Napoli per la stagione 2021/22. L’accordo tra l’azienda del noto stilista italiano e la SSCN è oramai ad un passo, si parla di una definizione di dettagli ma il grosso è fatto. A fine stagione scadrà l’accordo tra il Napoli e la Kappa che ha prodotto le maglie nelle ultime stagioni e non c’è stato il rinnovo. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso in considerazione anche l’opportunità di fare un’autoproduzione, poi è arrivato il cambio di rotta. La Nuova maglia del Napoli sarà firmata Armani con EA7 marchio nato del 2004 ma che ha una visibilità mondiale. Da più fonti si parla di accordo praticamente trovato che è pronto ad assumere i caratteri dell’ufficialità, con la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021) Giorgiocol marchio EA7 produrrà ladelper la stagione 2021/22. L’accordo tra l’azienda del noto stilista italiano e la SSCN è oramai ad un passo, si parla di una definizione di dettagli ma il grosso è fatto. A fine stagione scadrà l’accordo tra ile la Kappa che ha prodotto le maglie nelle ultime stagioni e non c’è stato il rinnovo. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso in considerazione anche l’opportunità di fare un’autoproduzione, poi è arrivato il cambio di rotta. Ladelsarà firmatacon EA7 marchio nato del 2004 ma che ha una visibilità mondiale. Da più fonti si parla di accordo praticamente trovato che è pronto ad assumere i caratteri dell’ufficialità, con la ...

