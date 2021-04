NieR Replicant batte Monster Hunter Rise ed è primo nella classifica giapponese – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) NieR Replicant ver.1.22474487139 ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese, battendo il blockbuster Monster Hunter Rise: ecco i numeri.. NieR Replicant ver.1.22474487139 ha battuto Monster Hunter Rise, conquistando la vetta della classifica giapponese con 108.838 copie vendute al lancio. Accolto dalla stampa internazionale con voti prevalentemente positivi, NieR Replicant sembra insomma aver anche ottenuto un ottimo riscontro in patria, totalizzando numeri ben distanti già dal terzo titolo della top 10. Ovviamente bisognerà capire se il remake targato Square Enix ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021)ver.1.22474487139 ha debuttato in prima posizionendo il blockbuster: ecco i numeri..ver.1.22474487139 ha battuto, conquistando la vetta dellacon 108.838 copie vendute al lancio. Accolto dalla stampa internazionale con voti prevalentemente positivi,sembra insomma aver anche ottenuto un ottimo riscontro in patria, totalizzando numeri ben distanti già dal terzo titolo della top 10. Ovviamente bisognerà capire se il remake targato Square Enix ...

