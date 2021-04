MotoGP, Brad Binder: “Le prime tre gare non sono andate come previsto” (Di giovedì 29 aprile 2021) Brad Binder esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spettacolo è assicurato a Jerez de la Frontera, circuito che in via eccezionale ha inaugurato il 2020 con un doubleheader nel mese di luglio. Il sudafricano, quinto in Portogallo con una bellissima rimonta, ha commentato la situazione in casa KTM dopo le prime competizioni della stagione. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’ il vincitore del GP della Repubblica Ceca 2020 ha affermato: “È evidente che le prime tre gare non sono andate come previsto ed è stato molto difficile per noi. L’importante è continuare a lavorare e penso che ce la faremo. Ci sono molte ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021)esil proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale2021. Lo spettacolo è assicurato a Jerez de la Frontera, circuito che in via eccezionale ha inaugurato il 2020 con un doubleheader nel mese di luglio. Il sudafricano, quinto in Portogallo con una bellissima rimonta, ha commentato la situazione in casa KTM dopo lecompetizioni della stagione. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’ il vincitore del GP della Repubblica Ceca 2020 ha affermato: “È evidente che letrenoned è stato molto difficile per noi. L’importante è continuare a lavorare e penso che ce la faremo. Cimolte ...

Advertising

RENDYRISWANT0 : RT @JonathanF_29: @MotoGP - Rossi vs Gibernau 2005 - Lorenzo vs Pedrosa 2010 - Marquez vs Lorenzo 2013 - Brad Binder sensational comeback i… - JonathanF_29 : @MotoGP - Rossi vs Gibernau 2005 - Lorenzo vs Pedrosa 2010 - Marquez vs Lorenzo 2013 - Brad Binder sensational come… -