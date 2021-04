Luiz Felipe e Caicedo tornano ad allenarsi

(Di giovedì 29 aprile 2021) . Una buona notizia per mister Inzaghi che aveva dovuto rinunciare a due giocatori importanti a causa di infortuni. Il primo ha subito un’operazione alla caviglia mentre il secondo è alle prese con una fascite plantare. I due riusciranno ad essere presenti contro il Genoa? La Lazio mira a un giocatore della Fiorentinaci saranno contro il Genoa? Probabilmente durante la prossima giornata di Serie A, nella quale la Lazio sfiderà il Genoa di Ballardini, ci sarà solamente. Perche ha subito un’operazione alla caviglia, è ancora presto parlare di campo, partite e tutto lo sforzo che comportano. La buona notizia è che il difensore è riuscito adcon la squadra a Formello. Ovviamente non ...

Advertising

Dalla_SerieA : Lazio, entusiasmo per la rimonta Champions - - LazionewsEu : - infoitsport : Lazio, Inzaghi attende Luiz Felipe: ecco quando potrebbe rientrare - infoitsport : Lazio, attesa per Luiz Felipe: ecco quando potrebbe tornare - infoitsport : FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe part-time coi compagni! Si rivede Caicedo -

Ultime Notizie dalla rete : Luiz Felipe

Il ragazzo:. Il vecchio: Lucas Leiva. Il capitano: Senad Lulic. Il primo viene da un infortunio grave, con operazione e lunga riabilitazione; il secondo da un anno nero, cominciato con l'...FORMELLO - Un altro passo avanti per. Il difensore della Lazio, dopo l'operazione alla caviglia, viaggia verso il totale recupero. Primo allenamento in gruppo con i compagni. Seppur a metà, è sicuramente una buona notizia. ...LAZIO LUIZ FELIPE CHAMPIONS - Ci siamo quasi. Il brasiliano Luiz Felipe, assente sul campo dal vittorioso derby del 15 gennaio ...FORMELLO - Luiz Felipe in gruppo, seppur parzialmente. Riscaldamento e qualche esercitazione con il pallone coi compagni, poi il brasiliano si è staccato (come Caicedo) per un ...