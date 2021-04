Lone Survivor, la storia vera: cosa c’è da sapere sulla vicenda (Di giovedì 29 aprile 2021) Lone Survivor, è ispirato alla vera storia dell’operazione Red Wings in Afghanistan, narra come Marcus Luttrell è riuscito a sopravvivere all’attacco dei talebani. Lone Survivor, la vera storia del sottufficiale Luttrell e della sua miracolosa sopravvivenza (Screenshot)La pellicola è uscita nel 2013, è diretto da Peter Berg ed ha come protagonista Mark Wahlberg, nel cast ci sono anche Taylor Kitsch, Emilie Hirsch, Ben Foster ed Eric Bana. Lone Survivor è ispirato al romanzo best seller, ovvero l’autobiografia del Navy Seal Marcul Luttrell, la sceneggiatura è stata diretta da Peter Berg, dopo esser rimasto per un mese in Afghanistan al fianco di un gruppo di Navy Seals. Tutta la pellicola è tratta da ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021), è ispirato alladell’operazione Red Wings in Afghanistan, narra come Marcus Luttrell è riuscito a sopravvivere all’attacco dei talebani., ladel sottufficiale Luttrell e della sua miracolosa sopravvivenza (Screenshot)La pellicola è uscita nel 2013, è diretto da Peter Berg ed ha come protagonista Mark Wahlberg, nel cast ci sono anche Taylor Kitsch, Emilie Hirsch, Ben Foster ed Eric Bana.è ispirato al romanzo best seller, ovvero l’autobiografia del Navy Seal Marcul Luttrell, la sceneggiatura è stata diretta da Peter Berg, dopo esser rimasto per un mese in Afghanistan al fianco di un gruppo di Navy Seals. Tutta la pellicola è tratta da ...

Advertising

cinefilosit : #LoneSurvivor: trama, cast e la storia vera dietro il film #ILoveCinefilos - buvchanan : parliamo di cose carine stasera non so se guardare lone survivor o transformers - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 29 aprile 2021 ? L'avvocato del diavolo, Lone Survivor o Kingsman -… -