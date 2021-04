Lipsia, tifosi contro Nagelsmann. Lui risponde: “Li capisco, ma darò il meglio” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ovviamente capisco quei tifosi che fanno fatica ad accettare la cosa e credono che io abbia mentito e forzato tutto, di aver mentito e provocato tutto. Non credo però che la questione influenzerà la partita contro il Werder e nemmeno i restanti match di Bundesliga“. Queste le dichiarazioni di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia fino al termine di questa stagione, prima di unirsi al Bayern Monaco che in classifica precede la squadra della Red Bull di sette punti in classifica al primo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ovviamentequeiche fanno fatica ad accettare la cosa e credono che io abbia mentito e forzato tutto, di aver mentito e provocato tutto. Non credo però che la questione influenzerà la partitail Werder e nemmeno i restanti match di Bundesliga“. Queste le dichiarazioni di Julian, tecnico delfino al termine di questa stagione, prima di unirsi al Bayern Monaco che in classifica precede la squadra della Red Bull di sette punti in classifica al primo posto. SportFace.

