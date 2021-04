La proposta di legge per vietare i telefonini ai minori di 12 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Previste multe fino a 1500 euro a quei genitori che consentono ai propri figli non ancora dodicenni di navigare online e di utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale 'senza ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Previste multe fino a 1500 euro a quei genitori che consentono ai propri figli non ancora dodicenni di navigare online e di utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale 'senza ...

Advertising

M5S_Camera : VALORIZZIAMO IL MERITO E TUTELIAMO I RICERCATORI UNIVERSITARI PRECARI Dopo lunghi mesi di lavoro, il testo base d… - g_brescia : Oggi in commissione Affari costituzionali parte l’iter della proposta di legge Bin-Curreri per il #voto dei… - mirellaliuzzi : Parte finalmente oggi l’iter della proposta di legge per il #voto dei #fuorisede. Una problematica che riguarda mil… - brongosalvatore : RT @nomfup: Grazie alla tigna di @mariannamadia incardinata oggi in commissione la proposta di legge #votodovevivo per favorire il voto del… - MonicaDainese1 : RT @sruotolo1: #leggeantifascista #stazzema In quei pacchi ci sono le 240 mila firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare contro… -