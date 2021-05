I medici di famiglia non vogliono firmare la green pass: 'Non siamo ratificatori' (Di giovedì 29 aprile 2021) Il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, nei giorni scorsi ha inviato una nota agli iscritti invitandoli a non rilasciare certificati dopo l'... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) Il segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, nei giorni scorsi ha inviato una nota agli iscritti invitandoli a non rilasciare certificati dopo l'...

Advertising

zazoomblog : I medici di famiglia non vogliono firmare la green pass: Non siamo ratificatori - #medici #famiglia #vogliono… - ThenIdBeClever : @MGrecoMD solo per ricordare che i medici sentinella sono i bistrattati medici di famiglia :) - mrngdu : RT @fiorenzocorti: Oggi ad #albino in #valseriana i medici di famiglia coordinati dalla cooperativa IML hanno vaccinato 1000 cittadini. Le… - Comito_Fr : @seneca1900 @assurdistan Non sono d'accordo. Un esempio: i capannoni primula! Invece di sfruttare ampi spazi esiste… - marisavillani : RT @mariamarilucen: @bisagnino Lo sa #Zangrillo che molti medici di famiglia non si occupano affatto dei loro pazienti e al telefono o via… -