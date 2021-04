GP Portogallo | Sainz favorevole alle gare sprint | Noi piloti preferiamo gareggiare

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ha spinto, ha recuperato, ha sbagliato e ha ricostruito dall'errore commesso. Carlossi è lasciatospun ottimo "namento" in gara a Imola. Le sensazioni giuste, veloce nonostante le ...

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Sainz

Gare sprint e libere ridotte Nei giorni dell'ufficializzazione delle gare sprint,riserva un'opinione favorevole alla sperimentazione, che porterà comunque una riduzione ulteriore delle ...Alla vigilia delle prime prove del GP delil monegasco è tornato sul quarto posto di ... Con Carlos (; n.d.r.) si lavora molto bene, abbiamo preparato bene la stagione e tutti siamo ...La squadra del Cavallino prosegue lo sviluppo della SF21: in Portogallo dovrebbe debuttare un nuovo cape che potrebbe essere utile a bilanciare la monoposto con un maggiore carico grazie al fondo a Z ...L'idea di comprimere ulteriormente le possibilità di prepararsi nelle libere non è un aspetto che preoccupa Sainz. Del percorso di crescita in Ferrari dice: " ...