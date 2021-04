Gossip Girl reboot | quando esce | cast | trama | puntate e dove vederlo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildiè pronto: scopriamo, chi sono gli attori che fanno parte dele quanto lasi avvicinerà alla storia di Serena, Blair e i protagonisti delle prima serie cult! Leggi anche: How I Met Your FATHER: ci sarà Barney nella serie tv con Hilary Duff?: di cosa parla...

Akeno "Aki" Menzies, Zoya Lott, Otto "Obie" Bergmann IV, Kate Keller, Audrey Hope, Max Wolfe, Luna La, Monet de Haan, e Julien Calloway. Ovvero i nove nuovi protagonisti di2021, r eboot HBO Max con nove gnagni di New York chiamati a rilanciare il franchise ai tempi dei social media. Numero ad hoc su Cosmopolitan con confronto video legato alla serie ...Il reboot di Gossip Girl è pronto: quando esce, gli attori che fanno parte del cast, personaggi, trama e i punti in comune con la serie cult ...Arrivano nuovi aggiornamenti sul reboot di Gossip Girl, la celebre serie tv tratta dal libro di Cecily von Ziegesar: la serie sarà disponibile a luglio 2021 ...