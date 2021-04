Galaxy Unpacked April 2021 | Samsung presenta la nuova linea di laptop Galaxy Book

(Di giovedì 29 aprile 2021) 'Perché inon possono essere come gli smartphone?'. Nel corso dell'evento virtualedidie, il colosso coreano della tecnologia ha più volte reiterato questa domanda che, con ogni probabilità, è stato il principio ispiratore dell'intera gamma di prodottiti sul palco: gli avveniristici. Questi ultimi sono stati annunciati dacome il prossimo step evolutivo nel mobile computing, terminali talmente potenti e all'avanguardia da valicare i limiti dell'esperienza utente tipica dei PC per raggiungerne una più simile a quella offerta dagli smartphone di ultima generazione. Questo tipo di obiettivo è stato perseguito basandosi su tre fattori: Mobilità, Connettività e Continuità, tre ...

A margine dell'eventoche ha visto protagonisti i notebookBook eBook Pro (anche 360), il brand asiatico Samsung non ha dimenticato di attenzionare gli utenti con maggiori esigenze prestazionali, ......evento2021 di Aprile ha avuto puntualmente luogo, con il brand sudcoreano Samsung che ne ha approfittato per alzare il sipario (con prezzi dai 700 ai 1.700 euro, e promo che regala i...Le novità del 2021 comprendono i nuovi Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro e Galaxy Book. Tre i modelli principali: Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro e Galaxy Book. Samsung Galaxy Book Pro 360. Ga ...Si è appena concluso l'evento online di Aprile del Galaxy Unpacked e Samsung ha preso posizione senza minima esitazione: da ora in poi il mondo PC cambierà e andrà sempre più incontro al mondo Smartph ...