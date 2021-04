Filippo Mondelli: il canottiere azzurro è deceduto (Di giovedì 29 aprile 2021) Un lutto tremendo ha colpito oggi 29 Aprile il canottaggio Italiano, purtroppo il canottiere Filippo Mondelli è deceduto a soli 27 anni. Un destino crudele che ha interrotto la vita dell’atleta nel pieno della sua giovinezza. Lasciano sempre sgomenti morti così ingiuste a causa di un brutto male che non ha lasciato scampo a Filippo. Ha combattuto come un leone, ha lottato fino agli stremi ma alla fine si è dovuto arrendere. Premi in denaro: differenze tra calcio e altri sport Filippo Mondelli: il canottiere aveva una malattia grave? Dopo poco più di un anno dall’atroce diagnosi il 27enne canottiere azzurro è morto. A gennaio 2020 la scoperta di un osteosarcoma alla gamba sinistra. L’intervento al Rizzoli di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Un lutto tremendo ha colpito oggi 29 Aprile il canottaggio Italiano, purtroppo ila soli 27 anni. Un destino crudele che ha interrotto la vita dell’atleta nel pieno della sua giovinezza. Lasciano sempre sgomenti morti così ingiuste a causa di un brutto male che non ha lasciato scampo a. Ha combattuto come un leone, ha lottato fino agli stremi ma alla fine si è dovuto arrendere. Premi in denaro: differenze tra calcio e altri sport: ilaveva una malattia grave? Dopo poco più di un anno dall’atroce diagnosi il 27enneè morto. A gennaio 2020 la scoperta di un osteosarcoma alla gamba sinistra. L’intervento al Rizzoli di ...

Coninews : Un campione dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio. ????? Lo sport italiano piange la prem… - Eurosport_IT : Filippo Mondelli non ce l'ha fatta ???? Lo sport italiano è in lutto: l'ex campione del mondo di canottaggio si è sp… - matteosalvinimi : Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera pe… - Enzo4ever966 : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… - Esterin62237737 : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… -