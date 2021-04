Covid: Cdm, ‘stato emergenza per interventi in India’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell’India”. Si legge nella nota del Cdm. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato diper intervento all’estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da-19 nella Repubblica dell’India”. Si legge nella nota del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

