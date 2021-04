Canottaggio in lutto, è morto Filippo Mondelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Filippo Mondelli è morto a soli 26 anni. L’ex campione del mondo di Canottaggio si è spento dopo una lunga malattia. ROMA – Lo sport e il Canottaggio italiano piangono Filippo Mondelli, morto a soli 26 anni. Il campione del mondo 2018 del quattro di coppia si è spento nella giornata di giovedì 29 aprile dopo una lunga malattia. Nei mesi scorsi gli era stato diagnosticato un osteosarcoma alla gamba sinistra. Una lunga battaglia che non è riuscito a vincere. E i suoi compagni sono pronti a scendere in acqua a Tokyo per dedicare a Filippo una medaglia. Ciao Filippo!https://bit.ly/3gIWUj0Posted by Federazione Italiana Canottaggio on Thursday, April 29, 2021 Il ricordo della Federazione La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021)a soli 26 anni. L’ex campione del mondo disi è spento dopo una lunga malattia. ROMA – Lo sport e ilitaliano piangonoa soli 26 anni. Il campione del mondo 2018 del quattro di coppia si è spento nella giornata di giovedì 29 aprile dopo una lunga malattia. Nei mesi scorsi gli era stato diagnosticato un osteosarcoma alla gamba sinistra. Una lunga battaglia che non è riuscito a vincere. E i suoi compagni sono pronti a scendere in acqua a Tokyo per dedicare auna medaglia. Ciao!https://bit.ly/3gIWUj0Posted by Federazione Italianaon Thursday, April 29, 2021 Il ricordo della Federazione La ...

