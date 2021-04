Adriano Sofri sui sette arresti in Francia | «E adesso che ve ne fate?»

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il giorno dopo l’arresto a Parigi deiex terroristi italiani degli Anni di piombo,, ex leader di Lotta Continua condannato a 22 anni di carcere come mandante – con Giorgio Pietrostefani – dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi, sul Foglio cita un aneddoto del novembre del 1947. Racconta la destituzione del prefetto di Milano Troilo, che era stato comandante partigiano. Manifestanti e partigiani occuparono la prefettura. Poi Giancarlo Pajetta telefonò a Roma e disse a Togliatti: «Abbiamo occupato la Prefettura!». Togliatti rispose: «Bravo, eche ve ne?». È la stessa domanda chesi pone oggi: «Bravi! Eche ve ne?».prima fa un’osservazione sul numero dei ricercati: «11 ...

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - marinabrunelli1 : RT @riotta: Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Parigi, 'Che v… - Lupo1960 : RT @riotta: Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Parigi, 'Che v… - ChicoCayetano : RT @riotta: Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Parigi, 'Che v… - _Sblendorio : RT @riotta: Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Parigi, 'Che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Sofri

Si tratta di Giorgio Pietrostefani 77 anni , fondatore condi Lotta Continua condannato a 22 anni per essere stato il mandante dell'omicidio nel 1972 del... Il testo completo di questo ...Gli altri tre imputati " Giorgio Pietrostefani appunto, poie Ovidio Bompressi " si sono sempre detti innocenti. Dopo infiniti processi i giudici hanno stabilito la colpevolezza degli ...Ai reduci del terrore la scelta di non passare tutta la vecchiaia in cella. Una legge sul pentimento tardivo per sapere dai brigatisti rimpatriati dalla Francia tutto sulle stragi e gli attentati ...Le ferite non cicatrizzate del terrorismo portano a pessime cronache poco rispettose della Storia Il 17 maggio 1972 a Milano fu esecutata la condanna a morte per il commissario Luigi Calabresi effettu ...