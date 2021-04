A 21enne muore per un infarto: il Suor Orsola ferma i corsi per Angelo (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Un’altra tragedia, un’altra vita spezzata troppo presto, sconvolge il Comune di Portici, in provincia di Napoli. Aveva 21 anni e non soffriva di alcuna patologia Angelo Nocerino, studente dell’Ateneo Suor Orsola Benincasa originario di Portici. Il giovane, che frequentava il primo anno di Economia Aziendale, è stato ucciso ieri da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Angelo è morto improvvisamente, stroncato da un infarto a soli 21 anni. Il decesso, è avvenuto ieri tra lo sgomento della famiglia, degli amici e dei compagni di università. Proprio l’Ateneo ha deciso di dedicare a partire dalle 12:00 tre minuti di silenzio in tutte le classi sia in presenza sia online. L’annuncio del rettore dell’Unisob, Lucio D’Alessandro: “È con immenso dolore – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Un’altra tragedia, un’altra vita spezzata troppo presto, sconvolge il Comune di Portici, in provincia di Napoli. Aveva 21 anni e non soffriva di alcuna patologiaNocerino, studente dell’AteneoBenincasa originario di Portici. Il giovane, che frequentava il primo anno di Economia Aziendale, è stato ucciso ieri da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.è morto improvvisamente, stroncato da una soli 21 anni. Il decesso, è avvenuto ieri tra lo sgomento della famiglia, degli amici e dei compagni di università. Proprio l’Ateneo ha deciso di dedicare a partire dalle 12:00 tre minuti di silenzio in tutte le classi sia in presenza sia online. L’annuncio del rettore dell’Unisob, Lucio D’Alessandro: “È con immenso dolore – ...

